GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
19.07.2026 11:00:01
GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism
Video game retailer doubles stake in online marketplace as chief executive Ryan Cohen presses ahead with quixotic dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
11:00
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
|
11.06.26
|Short Squeeze und Volatility Squeeze: Unterschiede, Mechanismen und Risiken (finanzen.at)
|
03.06.26