PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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02.05.2026 04:42:32
GameStop Eyes eBay Takeover As CEO Ryan Cohen Chases $100 Billion Valuation: Report
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Nachrichten zu PayPal Inc
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30.04.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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23.04.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: PayPal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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16.04.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.04.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.04.26
|Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vorn (dpa-AFX)
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02.04.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|77 425,00
|2,62%
|eBay Inc.
|87,82
|-1,18%
|GameStop Corp
|21,32
|1,91%
|PayPal Inc
|42,68
|-2,15%