GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
07.01.2026 14:12:00
GameStop follows Tesla’s lead by tying its CEO’s pay to these ‘extraordinary growth’ targets
GameStop CEO Ryan Cohen would see a huge stock-options package if he can grow the company’s market cap by about 1,000% and hit new profit targets.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
10.12.25
|GameStop-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.09.25
|GameStop-Aktie profitiert: Zahlen über den Erwartungen (finanzen.at)
|
09.09.25
|Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.07.25
|Anleger aufgepasst! Wie die Psychologie auf die Rendite drücken kann (finanzen.at)
Analysen zu GameStop Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GameStop Corp
|18,26
|3,16%