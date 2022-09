GameStop Forms Partnership with FTX

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

GRAPEVINE, Texas --(BUSINESS WIRE)--Sep. 7, 2022-- GameStop Corp. (NYSE: GME) (“GameStop” or the “Company”) today announced that it has entered into a partnership with FTX US (“FTX”). The partnership is intended to introduce more GameStop customers to FTX’s community and its marketplaces for