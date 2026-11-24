GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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24.11.2026 20:48:00
GameStop has been saved by trading cards and even Rolex watches, say Wall Street’s newest bulls
GameStop’s base of fervent retail investors is still intact, but Needham analysts say more institutional investors should take note of the company’s transformation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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