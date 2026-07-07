eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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07.07.2026 23:37:00
GameStop investors clear the way for a fresh attempt at buying eBay
Shareholders approved a change that will let the video-game retailer issue more stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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02.07.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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30.06.26
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25.06.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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18.06.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags fester (finanzen.at)
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18.06.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.06.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc.
|100,54
|0,12%
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|90 250,00
|1,21%
|GameStop Corp
|19,00
|-2,01%
|PayPal Inc
|38,98
|-2,62%
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