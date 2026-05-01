PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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02.05.2026 00:33:00
GameStop is hungry for relevance. Is buying eBay the answer?
GameStop is reportedly interesting in buying eBay, which has done a better job of adapting to changing consumer preferences.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu eBay Inc.
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01.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.04.26
|eBay-Aktie dennoch unter Druck: E-Commerce-Urgestein liefert - Steigerung bei Umsatz und Gewinn (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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27.04.26
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27.04.26
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24.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|77 425,00
|2,62%
|eBay Inc.
|87,82
|-1,18%
|GameStop Corp
|21,32
|1,91%
|PayPal Inc
|42,68
|-2,15%