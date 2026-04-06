GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
06.04.2026 13:17:00
GameStop Is Reportedly Considering an Acquisition That Could be "Transformational" for the Business. Here's What We Know.
GameStop (NYSE: GME) is playing to win. After four fiscal years of declining revenue growth, the video game retailer knows it needs to start thinking outside the small box if it wants to thrive, or even survive.CEO Ryan Cohen announced on CNBC in late January that GameStop was working on a major acquisition of a larger consumer company. He said it would be transformational for not just his own company, but also for capital markets in general. Armed with more than $9 billion in cash at the end of January, investors began plotting the potential purchase. Despite also packing more than $4 billion in long-term debt, GameStop would still be able to buy a larger company through additional leverage or by including more stock than cash in a potential deal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
25.03.26
|GameStop-Aktie steigt: Zahlen mit Licht und Schatten (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger aufgepasst! Wie die Psychologie auf die Rendite drücken kann (finanzen.at)
|
27.01.26
|Michael Burry greift zu: GameStop-Aktie schießt nach Einstieg des "Big-Short"-Investors hoch (finanzen.at)
|
22.01.26
|GameStop-Aktie steigt: Chairman investiert weiter in eigene Firma (finanzen.at)
|
10.12.25
|GameStop-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu GameStop Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GameStop Corp
|19,78
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.