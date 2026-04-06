GameStop Aktie

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WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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06.04.2026 13:17:00

GameStop Is Reportedly Considering an Acquisition That Could be "Transformational" for the Business. Here's What We Know.

GameStop (NYSE: GME) is playing to win. After four fiscal years of declining revenue growth, the video game retailer knows it needs to start thinking outside the small box if it wants to thrive, or even survive.CEO Ryan Cohen announced on CNBC in late January that GameStop was working on a major acquisition of a larger consumer company. He said it would be transformational for not just his own company, but also for capital markets in general. Armed with more than $9 billion in cash at the end of January, investors began plotting the potential purchase. Despite also packing more than $4 billion in long-term debt, GameStop would still be able to buy a larger company through additional leverage or by including more stock than cash in a potential deal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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