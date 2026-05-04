Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
04.05.2026 15:55:00
GameStop launches a $56 billion bid for eBay — but the math isn’t working out
While eBay shares are rising, Wall Street is questioning the financial engineering that would be required for GameStop to acquire a company nearly three times its size.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|20,80
|-1,89%
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|77 425,00
|0,00%
|eBay Inc.
|93,33
|-0,07%
|GameStop Corp
|20,36
|-0,59%
|PayPal Inc
|42,99
|-0,09%
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