Bid Corporation Aktie

Bid Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537

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04.05.2026 15:55:00

GameStop launches a $56 billion bid for eBay — but the math isn’t working out

While eBay shares are rising, Wall Street is questioning the financial engineering that would be required for GameStop to acquire a company nearly three times its size.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Bid Corporation Limited 20,80 -1,89% Bid Corporation Limited
eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh 77 425,00 0,00% eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
eBay Inc. 93,33 -0,07% eBay Inc.
GameStop Corp 20,36 -0,59% GameStop Corp
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