GameStop mit durchwachsenen Zahlen - GameStop-Aktie dreht deutlich ins Plus

Der US-Videospielehändler GameStop hat am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA seine Bilanz für das abgelaufene Quartal präsentiert.

GameStop verzeichnete im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2023 ein EPS in Höhe von 0,00 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte die Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware noch 0,31 US-Dollar je Aktie verloren. Analysten hatten nun erwartet, dass die Firma hinter der bekannten Meme-Aktie den Verlust auf 0,083 US-Dollar je Aktie eingrenzen würde.

Der Umsatz belief sich bei GameStop im jüngsten Jahresviertel auf 1,08 Milliarden US-Dollar, nach 1,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Experten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Quartalsumsatz nun bei 1,18 Milliarden US-Dollar liegen würde.

Im Handel an der NYSE geht es für die GameStop-Aktie am Donnerstag zeitweise um 3,3 Prozent auf 15,33 US-Dollar ins Plus. Vorbörslich waren hingegen noch deutliche Verluste zu beobachten, die die Papiere im regulären Handel aber schrittweise aufholten.

