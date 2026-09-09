GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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09.09.2026 12:06:00
GameStop now generates more revenue from collectibles than video games
The original meme stock is not the company that was famously portrayed in the movie “Dumb Money.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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