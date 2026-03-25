GameStop Aktie

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WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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25.03.2026 23:06:29

GameStop Revenue Fell 14% in the Fourth Quarter. Here Are 3 More Reasons Investors Should Steer Clear of This Meme Stock.

GameStop (NYSE: GME) might be king of the meme stocks, but investors still hoping for a turnaround from the video game retailer will have to wait longer.GameStop reported fourth-quarter results yesterday, and while profits grew thanks to cost-cutting, revenue in the quarter was down 14% to $1.1 billion, and it's hard for any business to mount a comeback when sales are falling by double-digits. Despite that decline, it managed to grow gross profit from $363.4 million to $386.8 million, a reflection of its evolution from a video game retailer to one more focused on collectibles, including trading cards. The company slashed its selling, general, and administrative expenses from $282.5 million to $241.5 million as well, which led to roughly flat net income, or $127.9 million, down from $131.3 million, though that includes a $151 million loss on digital assets. Shares outstanding also spiked due to several at-the-market offerings, and earnings per share declined from $0.29 to $0.22.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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