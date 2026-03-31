GameStop Aktie

GameStop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 20:05:00

GameStop Revenue Is Down. Should Investors Consider Buying the Famous Meme Stock on the Dip?

GameStop (NYSE: GME) posted its results for the fiscal 2025 fourth quarter (ended Jan. 31) after the market closed on March 24. The company posted non-GAAP (adjusted) profit of $0.49 per share, representing an impressive step up from the adjusted per-share profit of $0.30 it posted in the prior-year period.Meanwhile, GameStop's revenue came in at $1.1 billion for the quarter -- down 14.1% year over year. While the retailer's stock closed out the day after its earnings report up roughly 1% thanks in large part to bullish momentum for the broader market, its stock is down roughly 11% from its 2026 peak. Should investors treat the discount as a buying opportunity amid the recent sales decline? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GameStop Corp

mehr Nachrichten