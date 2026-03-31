GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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31.03.2026 20:05:00
GameStop Revenue Is Down. Should Investors Consider Buying the Famous Meme Stock on the Dip?
GameStop (NYSE: GME) posted its results for the fiscal 2025 fourth quarter (ended Jan. 31) after the market closed on March 24. The company posted non-GAAP (adjusted) profit of $0.49 per share, representing an impressive step up from the adjusted per-share profit of $0.30 it posted in the prior-year period.Meanwhile, GameStop's revenue came in at $1.1 billion for the quarter -- down 14.1% year over year. While the retailer's stock closed out the day after its earnings report up roughly 1% thanks in large part to bullish momentum for the broader market, its stock is down roughly 11% from its 2026 peak. Should investors treat the discount as a buying opportunity amid the recent sales decline? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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