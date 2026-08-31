GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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31.08.2026 12:26:33
GameStop Sees Q2 Profit Increase, But Decreased Sales
(RTTNews) - GameStop Corp. (GME), a video game retailer, on Monday said it expects second-quarter net income of $290 million to $310 million, compared with $168.6 million a year earlier, helped by gains related to its eBay investment and derivative asset.
Net income includes approximately $238 million of net gains related to the eBay derivative asset and equity investment, partly offset by an approximately $75 million loss on digital assets and related receivables.
Operating income is expected to rise to $150 million to $170 million from $66.4 million a year earlier. Net sales are expected to decline to $780 million to $800 million from $972.2 million, primarily due to the prior-year launch of Nintendo Switch 2, planned store closures and the divestiture of GameStop's France operations.
The company's shares were down about 1% in pre-market trading after closing at $17.87 on Friday.
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