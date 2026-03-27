GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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27.03.2026 15:15:50
GameStop Stock Edges Lower As Investors Weigh Revenue Decline, Bigger Cash Pile
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