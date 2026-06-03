GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
03.06.2026 13:42:20
GameStop Stock Jumps After Q1 Double Beat, $2 Billion Buyback Authorization
This article GameStop Stock Jumps After Q1 Double Beat, $2 Billion Buyback Authorization originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
22.05.26
|Anleger aufgepasst! Wie die Psychologie auf die Rendite drücken kann (finanzen.at)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
|
12.05.26
|Ebay lehnt Übernahmeangebot von GameStop ab (Spiegel Online)
|
12.05.26
|Ebay weist Übernahmeofferte von Gamestop als 'nicht glaubwürdig' zurück (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Ebay rejects $56bn GameStop bid as ‘neither credible nor attractive’ (Financial Times)
|
04.05.26
|ROUNDUP 3: Gamestop setzt zu 56-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ebay an (dpa-AFX)