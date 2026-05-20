GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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20.05.2026 19:34:00
GameStop ups its stake in eBay after its buyout bid was rejected
eBay may have shot down GameStop’s $56 billion buyout offer this month, but the videogame retailer continues to show interest in the online auction platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|85 300,00
|0,26%
|eBay Inc.
|101,48
|-0,47%
|GameStop Corp
|19,43
|0,26%
|PayPal Inc
|38,13
|0,00%