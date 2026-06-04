GameStop vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GameStop hat am 02.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 835,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 732,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at