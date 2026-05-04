GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|Medienbericht
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04.05.2026 12:05:00
GameStop visiert Übernahme von eBay an - Aktien im Blick
Gamestop hält bereits einen Anteil von rund fünf Prozent an eBay. Ausgehend aus der zuletzt von eBay genannten Zahl ausstehender Aktien gibt Gamestop den Wert des Angebots mit etwa 55,5 Milliarden Dollar an.
Großteil der Finanzierung noch unklar
Er habe bereits eine Zusage für einen Kredit von rund 20 Milliarden Dollar für die Übernahme, sagte Cohen der Zeitung nun. Es blieb zunächst unklar, wie genau der Rest der Kaufsumme finanziert werden soll.
Cohen hatte vor Gamestop als Mitgründer den auf Haustier-Artikel spezialisierten Online-Händler Chewy geführt. Er hatte 2020 eine hohe Beteiligung bei dem Spielehändler aufgebaut, dessen Management er als zu langsam beim Online-Geschäft kritisierte, und übernahm 2023 den Chefposten. Er ließ viele Läden schließen und setzte stattdessen auf das Geschäft etwa mit Sammelkarten und Retro-Konsolenspielen, die Nostalgie bei Gamern wecken.
eBay mit Fokus auf Sammler und KI
Auch eBay versucht aktuell, sich stärker auf lukrative Kategorien wie etwa Sammelartikel, Autoteile und gebrauchte Modeartikel zu konzentrieren. Firmenchef Jamie Iannone setzte zudem auf Künstliche Intelligenz, um Nutzern das Einkaufen auf der Plattform zu erleichtern. Von eBay gab es zunächst keine Reaktion auf Cohens Ankündigung.
Gamestop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateur-Händler aus dem Netz den Kurs der Aktie entgegen Zweifeln der Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell hochtrieben.
Die eBay-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 8,89 Prozent höher bei 113,32 US-Dollar. Für die Papiere von GameStop geht es im vorbörslichen NYSE-Handel derweil um 3,51 Prozent nach unten auf 25,60 US-Dollar.
/so/DP/zb
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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