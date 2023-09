GameStop: Vorschau auf die Quartalszahlen der Meme-Aktie

Wann wird GameStop die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?



GameStop wird am Mittwoch, den 06. September, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von GameStop

GameStop wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 0,5 % auf 1,141 Mrd. $ verzeichnen, während der Nettoverlust bei 49,4 Mio. $ liegen wird, was weniger als die Hälfte des Verlustes von 108,7 Mio. $ aus dem Vorjahr wäre.





Vorschau zu den Quartalszahlen von GameStop





GameStop steht noch immer vor einer großen Herausforderung. Der Videospielhändler macht seit über drei Jahren Verluste und versucht, aus den roten Zahlen herauszukommen, obwohl die Märkte nicht glauben, dass er in absehbarer Zeit schwarze Zahlen schreiben wird.



Diese Herausforderung ist ohne Wachstum umso schwieriger. GameStop musste im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang hinnehmen und wird im zweiten Quartal voraussichtlich nur einen Umsatzanstieg von 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.



Wedbush, die der Meinung sind, dass GameStop immer noch stark überbewertet ist, da die Aktie derzeit mehr als 66 % über ihrem Kursziel von 6,20 $ gehandelt wird, sagten letzte Woche, dass die Branchentrends darauf hindeuten, dass GameStop einen Umsatzanstieg erzielen könnte, warnten aber gleichzeitig, dass "mehrere Faktoren die Einnahmen belastet haben könnten".



Die Nachfrage nach Hardware bleibt das Hauptproblem. Viele Spieler rüsteten auf die neuesten Konsolen auf, während sie während der Pandemie zu Hause festsaßen, und die gesamte Branche verlagert sich zunehmend in eine digitale Welt, die weniger auf Konsolen angewiesen ist. Auch der Verkauf von Sammlerstücken wird im zweiten Quartal in Folge zurückgehen. Der Lichtblick ist die Software, denn die Nachfrage nach Spielen ist nach wie vor stabiler.













"Wir vermuten, dass die Ergebnisse 'gut' ausfallen werden, wobei mehrere langfristige Gegenwinde bestehen bleiben", sagten die Wedbush-Analysten Michael Patcher und Nick McKay, die davor warnten, dass eine "anhaltende Verschiebung des digitalen Mixes wahrscheinlich den Umsatz von GameStop beeinträchtigt". Sie warnten auch, dass GameStop in den letzten Quartalen Marktanteile verloren haben könnte.



GameStop macht zwar immer noch Verluste, befindet sich aber auf dem richtigen Weg. Der Nettoverlust wird auf 49,4 Millionen Dollar geschätzt, was weniger als die Hälfte des Verlustes des letzten Jahres wäre. Dies ist auf eine stärkere Konzentration auf die Kosten und deutlich geringere Ausgaben zurückzuführen. GameStop gibt derzeit pro Quartal weniger als 10 Mio. $ für Investitionen aus, verbrennt aber immer noch Barmittel und zehrt an seinem Kassenbestand, der Ende April 1,3 Mrd. $ betrug. Das ist immer noch ein gesundes Gleichgewicht, um GameStop am Laufen zu halten.



Es ist bemerkenswert, dass dies die ersten Ergebnisse seit der Umbesetzung des Vorstands sein werden. Ryan Cohen, der größte Aktionär von GameStop, wurde im Juni Vorstandsvorsitzender, nachdem CEO Matt Furlong entlassen worden war. In der Zwischenzeit wurde Daniel Moore zum Chief Accounting Officer und Interim Chief Financial Officer ernannt, nachdem Diana Saadeh-Jajeh vor fast einem Monat zurückgetreten war.





Wie geht es mit der GME-Aktie weiter?



Die GameStop-Aktie hat sich in diesem Jahr unterdurchschnittlich entwickelt, aber nach sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Rückgängen hat die Aktie zuletzt ihre beste Wochenperformance erzielt.



Damit hat sich die Aktie seit ihrem 5-Monats-Tief im August wieder erholt. Wir sehen, dass die Käufer zuverlässig wieder in den Markt eingestiegen sind, wenn der Aktienkurs den wichtigen Unterstüzungsbereich von 16 $ getestet hat. Die Anleger werden hoffen, dass diese auch weiterhin hält.



Wir haben gesehen, dass der Kurs erneut die fallende Trendlinie berührt hat, was darauf hindeutet, dass es schwierig sein könnte, sich über diese Linie zu bewegen. Sollte dies gelingen, könnte der Kurs in Richtung der gleitenden Durchschnitte klettern, die zwischen 21 und 22 $ liegen, wenn die Ergebnisse einen positiven Katalysator darstellen können. Wir können sehen, dass $27 die obere Range-Begrenzung für die Aktie während des gesamten Jahres 2023 war, was sie zum wichtigen Ziel auf der Oberseite in naher Zukunft macht.

Quelle: Freestoxx Webtrader





