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03.06.2026 00:17:00

GameStop wants to buy back $2 billion of its own stock after an eBay-fueled selloff

The videogame retailer also said that collectibles helped drive a 14% sales gain in the first quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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