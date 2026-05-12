GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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12.05.2026 12:43:00
GameStop will sich um den Faktor 2,5 verwässern
Harter Tobak für bisherige GameStop-Anleger: Zur Finanzierung der angedachten eBay-Übernahme will die Firma 1,5 Milliarden Aktien schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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