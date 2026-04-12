Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.04.2026 08:30:00
GameStop's Cash Reserves Hit $9 Billion, but Wall Street Analysts Are Skeptical About Its Potential
A far cry from its meme-stock heyday, shares in GameStop (NYSE: GME) have traded fairly rangebound over the past year. At the same time, the video game retailer has built an impressive cash and crypto war chest.GameStop has around $9 billion in cash on hand, along with Bitcoin worth around $368 million. Considering this large position in liquid assets, on the surface, GameStop's valuation no longer appears fully out of sync with its underlying value.At current prices, GameStop has a market cap of around $10.5 billion. Yet, while GameStop may be cheaper than it's been in years, don't assume it has become one of the undervalued stocks. Shares instead trade at a premium to tangible book value. This premium could evaporate if the company falls further short of investor expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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