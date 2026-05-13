eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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14.05.2026 01:57:18
GameStop’s Cohen threatens to take $56bn eBay offer to shareholders
CEO says reseller’s board failed to engage after declining to meet himWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|83 250,00
|2,30%
|eBay Inc.
|96,05
|-0,77%
|PayPal Inc
|38,19
|-1,05%
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