PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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16.10.2026 20:28:02
GameStop’s Collectibles Push, Trading Card Buybacks, eBay Stake Offer Strategic Upside, Analyst Says
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Nachrichten zu PayPal Inc
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12.10.26
|Erste Schätzungen: PayPal präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.10.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
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|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|99 550,00
|5,54%
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|PayPal Inc
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.