GameWith,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GameWith, hat am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,41 JPY. Im Vorjahresviertel waren -3,610 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 856,4 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at