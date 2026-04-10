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10.04.2026 06:31:29
GameWith,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
GameWith, hat am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,41 JPY. Im Vorjahresviertel waren -3,610 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 856,4 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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