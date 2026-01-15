GameWith, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GameWith, hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 863,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 960,5 Millionen JPY ausgewiesen.

