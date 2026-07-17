GameWith, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GameWith, präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,82 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,810 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 914,1 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 925,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,43 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -13,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GameWith, mit einem Umsatz von insgesamt 4,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at