Gaming and Leisure Properties: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gaming and Leisure Properties hat am 28.07.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,590 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 356,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 326,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at