Gaming and Leisure Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gaming and Leisure Properties gab am 28.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,780 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gaming and Leisure Properties 369,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 336,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD und einen Umsatz von 1,43 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at