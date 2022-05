Gaming and Leisure Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gaming and Leisure Properties hat am 29.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,480 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 315,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gaming and Leisure Properties 301,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at