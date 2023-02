Gaming and Leisure Properties präsentierte Quartalsergebnisse

Gaming and Leisure Properties stellte am 24.02.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,750 USD gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 336,4 Millionen USD gegenüber 298,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,70 USD. Im letzten Jahr hatte Gaming and Leisure Properties einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,83 Prozent auf 1,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD sowie einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at