17.11.2025 06:31:29
Gaming: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Gaming hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gaming -0,050 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 12,7 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,8 Millionen SEK umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
