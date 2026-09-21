GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer hat am 18.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,04 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,670 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 67,76 Prozent auf 2,8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,6 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at