GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal -0,090 PLN je Aktie in den Büchern standen.

GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,1 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 364,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at