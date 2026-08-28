Gaming Innovation Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gaming Innovation Group hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,110 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 249,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 267,6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at