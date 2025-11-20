Gaming Innovation Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gaming Innovation Group hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,09 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gaming Innovation Group -5,040 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 252,3 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 27,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at