Gaming Innovation Group präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,11 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaming Innovation Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 SEK in den Büchern gestanden.

Gaming Innovation Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 230,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at