Gaming mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gaming hat am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,290 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 48,68 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Gaming einen Umsatz von 35,40 Millionen SEK eingefahren.

