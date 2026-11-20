Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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20.11.2026 16:00:00
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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18.11.26
|Waymo zieht nach zwei Fahrfehlern die Notbremse auf US-Autobahnen - Alphabet-Aktie in Grün (dpa-AFX)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
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18.11.26
|Waymo stoppt autonome Fahrten auf US-Autobahnen (Spiegel Online)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.