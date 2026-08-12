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12.08.2026 06:31:29
Gammon India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Gammon India lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Gammon India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,820 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gammon India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,9 Millionen INR im Vergleich zu 14,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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