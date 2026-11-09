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09.11.2026 06:31:29
Gammon India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gammon India veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Gammon India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,91 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,610 INR je Aktie gewesen.
Gammon India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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