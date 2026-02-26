Gammon Infrastructure Projects hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gammon Infrastructure Projects lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,71 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gammon Infrastructure Projects ein EPS von -0,380 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at