Gamuda Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gamuda Bhd hat am 29.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Gamuda Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,84 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 18,89 Prozent gesteigert.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,180 MYR. Im Vorjahr hatte Gamuda Bhd ebenfalls ein EPS von 0,180 MYR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 18,33 Milliarden MYR gegenüber 15,97 Milliarden MYR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at