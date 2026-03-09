|
Gamuda Bhd stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gamuda Bhd präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,30 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gamuda Bhd einen Umsatz von 3,90 Milliarden MYR eingefahren.
