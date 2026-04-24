Gan Lee Pharmaceuticals A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gan Lee Pharmaceuticals A hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,190 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Gan Lee Pharmaceuticals A mit einem Umsatz von insgesamt 878,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,94 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,93 CNY gegenüber 1,04 CNY je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,05 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,01 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,90 CNY sowie einen Umsatz von 4,05 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at