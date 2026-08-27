Gan Lee Pharmaceuticals A präsentierte Quartalsergebnisse

Gan Lee Pharmaceuticals A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,08 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,690 CNY sowie einen Umsatz von 1,34 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at