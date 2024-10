Gan Lee Pharmaceuticals A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gan Lee Pharmaceuticals A gab am 23.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,35 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gan Lee Pharmaceuticals A 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 922,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 670,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,240 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,03 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at