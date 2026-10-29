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29.10.2026 06:31:29
Gan Lee Pharmaceuticals A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gan Lee Pharmaceuticals A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Gan Lee Pharmaceuticals A im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gan Lee Pharmaceuticals A 980,2 Millionen CNY umsetzen können.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,410 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,15 Milliarden CNY gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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