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20.08.2026 06:31:29
GAN Shmuel Food: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GAN Shmuel Food hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 ILS. Im Vorjahresviertel hatte GAN Shmuel Food 1,54 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GAN Shmuel Food in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 194,2 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 231,5 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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